Agosto record per l’aeroporto. Parigi, Londra e Amsterdam tra le destinazioni preferite

Nel mese di agosto gli aeroporti di Firenze e Pisa hanno superato per la prima volta nella storia il milione di passeggeri in un singolo mese, con una crescita del 6,5% sul 2023. I risultati registrati derivano principalmente dal miglioramento sia del numero dei voli passeggeri commerciali (+2,6%) che del tasso di riempimento dei voli di linea, che ha raggiunto l’88%, con un aumento di due punti percentuali. Il sistema aeroportuale toscano ha superato per la prima volta la soglia dei 6 milioni di passeggeri già al termine dei primi 8 mesi dell’anno, raggiungendo il totale di 6,1 milioni (+11,4%). L’aeroporto di Firenze ha raggiunto i 2,4 milioni di passeggeri nei primi otto mesi del 2024 (+16,2%). Tra le destinazioni preferite Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Barcellona.