Aggressione al circolo. Ferito il presidente

Ferito in un’aggressione il presidente di un circolo di Soffiano: sull’episodio, avvenuto giovedì sera, indaga la polizia. Gli agenti hanno trovato il 46enne, riverso per terra con una vistosa ferita alla testa, oltre ai segni di un morso di animale sul braccio. Il ferito è stato portato in ospedale, poi è stato dimesso. Prima della presunta aggressione, il presidente era stato chiamato dal gestore del bar che si lamentava della presenza di una ventina di ragazzi molesti che sarebbero stati redarguiti. Uno dei ragazzi, con un cane, avrebbe reagito colpendo con un pugno il presidente, prima di allontanarsi. Il presidente, secondo quanti ricostruito, dopo essersi accorto di un furto di alcolici, li avrebbe inseguiti in auto e raggiunti. Il 46enne sarebbe stato aggredito da una decina di ragazzi, alcuni dei quali pare anche minorenni. Danneggiata anche la sua auto. Identificato un minore.