Firenze, 3 settembre 2020 - Quasi 20mila famiglie (18.576) in Toscana tra aprile e maggio 2020 hanno fatto domanda per avere un aiuto a pagare il canone di locazione, a seguito della diminuzione o della perdita di lavoro. È quanto rivelano Cgil e Sunia Toscana, secondo cui le città con più richieste accolte sono state Firenze (2547), Livorno (1111), Prato (606), Pisa (429), Grosseto (411).

Secondo il sindacato, inoltre, c'è un 30% di domande non ammesse perché non rientravano totalmente nelle fattispecie richieste dai bandi. La Toscana è l'ottava regione in Italia con più alto numero di sfratti, e il 92% è per morosità: secondo i dati 2019 del ministero dell'Interno si contano 3.300 nuove convalide di sfratto (3.029 per morosità e 271 per finita locazione), con 6.553 richieste di esecuzione con forza pubblica e 2.260 sfratti già eseguiti. I tribunali regionali hanno già depositato nelle loro cancellerie un numero alto di convalide di sfratto per morosità: il 30% il più del rispetto al 2019, pari a oltre mille convalide di sfratto in più a partire dal 1 gennaio 2021 con la fine del blocco degli sfratti.