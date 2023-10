"Affitti, vi aiuta l’Unione dei Comuni"

Cambiamenti importanti per chi solitamente chiede un contributo pubblico per poter rispettare sempre la scadenza di pagamento dell’affitto della casa in cui vive: se fino allo scorso anno erano i singoli Comuni ad erogare il bonus, da quest’anno le cose sono cambiate.

Tutto passa nelle mani dell’Unione dei Comuni della Valdisieve e del Valdarno: a ottobre uscirà il bando per l’assegnazione dei contributi per gli affitti 2023 per il quale la giunta dell’unione ha stanziato 100.000 euro dal proprio bilancio quale integrazione degli stanziamenti destinati ai contributi ad integrazione dei canoni di affitto. "E’ stata una decisione – spiega il sindaco di Reggello Piero Giunti – necessaria per coprire i mancati trasferimenti dal Governo centrale ai Comuni di una misura che ogni anno veniva in aiuto di tante famiglie. Insieme alle altre amministrazioni di zona, abbiamo deciso di intervenire, impiegando risorse proprie per sostenere i cittadini più in difficoltà". Quella del Governo, tuona Giunti, "è una decisione così scellerata".

Nel 2022 erano state 272 la famiglie sul territorio dell’unione dei Comuni beneficiarie del contributo che veniva erogato direttamente dai Comuni coi soldi dei singoli bilanci e con i trasferimenti della Regione e dallo Stato.

"Ci pare incredibile che questo fondo sia stato completamente azzerato dall’attuale Governo – aggiunge l’assessore al sociale di Reggello Adele Bartolini -. L’attenzione verso le persone più fragili ed economicamente più deboli dovrebbe essere al centro delle politiche di ogni Governo, indipendentemente dal colore politico. Come Unione dei Comuni è stata presa una decisione saggia e da parte nostra daremo un aiuto concreto alle famiglie, che non meritano di essere tradite dalle istituzioni".

Manuela Plastina