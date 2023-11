Affitti, è online la graduatoria

Contributi affitti, ecco la graduatoria 2023. La lista è pubblicata all’albo on line del Comune; l’Ufficio Casa è disponibile per chiarimenti, telefonando ai numeri 0557591.525–239-240 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per quanto riguarda i ricorsi, il termine è il 7 dicembre prossimo. Gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria per la posizione o il punteggio, con la modulistica disponibile in rete civica nella sezione Bacheca. Il ricorso dovrà essere consegnato inderogabilmente all’Urp al primo piano del palazzo comunale, senza appuntamento dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8 alle ore 18, e il sabato, con appuntamento al numero: 0557591711. In alternativa è possibile far pervenire il ricorso tramite raccomandata AR indirizzata alla Commissione E.R.P. e Mobilità.