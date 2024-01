“Affari tuoi“, vince il Valdarno. Angelica sbanca il programma Tv

Il sorriso di Angelica Picchi di Rignano ha conquistato serata dopo serata i telespettatori di "Affari Tuoi", il noto programma dei "pacchi" di Rai 1. E la sua vittoria dolce-amara andata in onda sabato sera ha colpito sia i fan accaniti del programma che chi dal Valdarno e dalla Toscana ha imparato a tifare per lei sera dopo sera. Angelica torna a casa con in tasca 32 mila euro, avendo accettando la proposta del "dottore". Una cifra importante per una qualsiasi famiglia, ma resa amara dall’aver scoperto - ormai troppo tardi - di avere tra le mani il pacco più importante: quello da 300 mila euro. Non importa: Angelina, accompagnata dalla mamma Laila, ha sorriso anche a questa strana fortuna che comunque le ha permesso di portare a casa un’importante cifra, anche di buon augurio visto che, come ha raccontato, in questi giorni ha l’appuntamento in banca per firmare il mutuo e acquistare casa con la sua famiglia. Trent’anni ancora da compiere, sposata, madre di due bambini, Lorenzo 6 anni e Giordano di 2 e mezzo, Angelica è insegnante di scienze motorie nella scuola di Troghi, frazione del Comune di Rignano dove vive. Dall’inizio di questo 2024 ha rappresentato la Toscana nel programma di Amadeus fino, appunto, alla "sua" serata in cui è stata protagonista. La sua avventura ad Affari tuoi si è conclusa con un assegno in tasca importante e un po’ di rammarico per la fortuna che le ha letteralmente passata tra le mani. Ma non perde sorriso e entusiasmo, lasciando un bel ricordo in chi ha seguito il suo percorso su Rai 1.

Manuela Plastina