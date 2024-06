Calenzano si scaglia di nuovo contro il progetto dell’aeroporto

Calenzano, 27 giugno 2024 - Il Comune di Calenzano ha presentato al ministero dell'Ambiente le sue osservazioni sull'aeroporto Amerigo Vespucci “esprimendo nuovamente parere contrario al progetto” per la nuova pista il cui masterplan è in fase di Via. Secondo il Comune sono “completamente trascurati e non hanno preso in considerazione gli effetti, gli impatti e le interferenze che il progetto ha su un'area più vasta, che include anche Calenzano, in termini di salute, ambiente, sicurezza, sistema di mobilità di area”, inoltre nel masterplan dell'ampliamento c'è la mancata previsione della creazione del Parco della Piana, presente negli strumenti di pianificazione territoriale di Calenzano e Sesto Fiorentino “e sulle opere di mitigazione non sono state prese in considerazione le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato”.

"Sarebbe auspicabile - commenta in una nota il sindaco della Sinistra e di liste civiche Giuseppe Carovani appena eletto al ballottaggio contro il candidato del Pd e del centrosinistra - che la procedura di Via della nuova pista aeroportuale prendesse atto una volta per tutte che un nuovo aeroporto nel cuore della Piana fiorentina è totalmente incompatibile con il contesto ambientale in cui si vuole inserire per forza. Anche le integrazioni presentate al masterplan da Enac e Toscana Aeroporti non sono tali da superare le numerose criticità e incompatibilità evidenziate dal parere ministeriale. Ci si metta una pietra sopra, una volta per tutte, e si cominci finalmente a lavorare per l'attuazione del Parco agricolo della Piana”.