Addio vetrofanie, arriva il ’Pass sosta’

Superate le vetrofanie, arrivano i ’Pass sosta’. Con la fine del 2024 termina la sperimentazione dei ’bollini colorati’ per la sosta dei residenti nelle Zcs diverse da quelle di appartenenza. Ma non si torna all’antico, ovvero a quando gli abbonamenti erano cari o si poteva pagare soltanto ad ore. Il nuovo sistema messo a punto dall’amministrazione, e che partirà dalla mezzanotte del Primo Gennaio, mantiene le agevolazioni per i residenti che, oltre a continuare a parcheggiare gratuitamente nelle proprie Zone controllo sosta di appartenenza, dal 20 dicembre, stanno acquistando i mini abbonamenti per le altre singole aree della città.

Da quando Palazzo Vecchio ha lanciato il Pass sono centinaia i fiorentini che si sono recati negli uffici della Sas per aderire al nuovo sistema dei parcheggi (il cui disciplinare, fanno sapere dall’assessorato, è disponibile sia sul sito di Servizi alla Strada che attraverso il call center). Ma come funziona il nuovo Pass Sosta in vigore da domani? Gli automobilisti fiorentini potranno continuare a parcheggiare gratuitamente nella propria Zcs (per gli abitanti della Ztl è stata confermata la possibilità di sostare nella Zcs 1). Potranno anche scegliere di aggiungere una o più Zcs al costo di 10 euro mensili ciascuna; in caso di Isee inferiore a 12.500 euro il costo viene dimezzato (5 euro).

Nel disciplinare è previsto anche un abbonamento annuale per il quale saranno scontate due mensilità.