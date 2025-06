Addio allo storico dg

La comunità di Vicchio perde un pezzo importante della sua storia sportiva e non solo. E’ scomparso Romano Tantulli (nella foto), figura chiave del calcio locale e punto di riferimento per generazioni di giovani cresciuti al campo sportivo. La Sandro Vignini lo ha salutato sui propri profili: "Da tutta la società un grande ultimo saluto a una persona che ha dato tanto al suo paese, alla sua gente e allo sport che amava di più. Un caloroso abbraccio a te, nostro carissimo Bobo". Uomo di campo, di passione e di presenza costante, è stato molto più che un dirigente: per molti è stato una guida, un esempio, una memoria vivente del calcio vicchiese. Romano Tantulli, che aveva 85 anni, è stato ferroviere e si è sempre impegnato nel calcio del comune mugellano, prima con l’Unione Sportiva Vicchio come calciatore, allenatore e dirigente, poi con la nuova realtà della Sandro Vignini, di cui è stato direttore generale nei primi anni di attività della società, con la presidenza di Cesare Grati, uno dei suoi allievi, che lo ha ricordato così: "Ciao Romano, quando a Vicchio si parla di calcio non si può fare a meno che pensare a te. Hai amato questo sport, hai amato il Vicchio con il suo amaranto. Per me sei stato un babbo calcistico. Quando è nata la Sandro Vignini ti ho chiamato per farmi da direttore generale. È stata un’esperienza bellissima".

I funerali di Romano Tantulli, che dalla tarda mattinata di ieri è alla Cappella Misericordia di Vicchio, saranno celebrati domani alle 14,30 alla Pieve, mentre la tumulazione avverrà mercoledì alle 14.