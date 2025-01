Addio all’artigiano Claudio Santurri. L’Oltrarno perde l’ultimo corniciaio. Morto improvvisamente a 61 anni

In Oltrarno non è un giorno come gli altri. Uno di quei volti che ha fatto la storia del Quartiere e che ha contribuito a mantenerlo uno degli ultimi baluardi di città vera dentro le mura, quella vissuta dai fiorentini, non si affaccerà più su Santo Spirito. E’ infatti improvvisamente morto, all’età di 61 anni, Claudio Santurri. L’ultimo corniciaio del rione, in un negozio che per quattro generazioni è stata una delle anime di Borgo Tegolaio. Claudio era li dagli anni ottanta, da quando imparò il mestiere da suo padre e da suo nonno, osservando con gli occhi come si faceva prima. Da qualche mese la bottega aveva chiuso i battenti, non era stato facile trovare qualcuno a cui passare il testimone. Ora il rione si stringe attorno alla moglie Paola, al fianco dell’artigiano da ben 35 anni.