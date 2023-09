Addio al professor Ciafaloni docente e studioso di fisica teorica

Morto, a 83 anni, il fisico Marcello Ciafaloni, già ordinario dell’Università di

Firenze, che esprime cordoglio per la sua scomparsa. Nato a Teramo il 5 giugno 1940, Ciafaloni si era laureato in fisica all’Università di Pisa, conseguendo poi il perfezionamento alla Scuola Normale Superiore nel 1965. Dopo esser stato ricercatore a Berkeley e al Cern, e assistente presso la Normale, nel 1980 era stato chiamato come professore ordinario di fisica teorica all’Università di

Firenze. L’Ateneo del capoluogo toscano ricorda i suoi "contributi scientifici rilevanti nel campo delle interazioni forti delle particelle elementari ad alte energie, dove un’importante equazione porta il suo nome". La commemorazione funebrelunedì 11 alle 11,30 alle Cappelle del commiato Ofisa in viale Milton.