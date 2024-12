Addio al professor Andrea Granchi. Era un pioniere del Cinema d’Artista. Erede di restauratori, aveva 77 anni

Accademia delle Arti del Disegno in lutto per la scomparsa a 77 anni del professor Andrea Granchi, presidente della classe di Pittura. Nato a Firenze in una dinastia di restauratori di cui il padre Vittorio fu l’esponente più illustre così come la madre, Noris Rossi. Andrea si diplomò all’ Accademia nel 1969. Durante il corso (1966) con una sua opera vinse il Premio del Comune per giovani artisti. Pioniere riconosciuto del Cinema d’Artista realizzò capolavori come “Il Giovane rottame” o “Cosa succede in periferia?”, presentati nelle principali mostre e rassegne dedicate al genere.