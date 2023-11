Addio al Babbo Natale di via Gioberti. Centinaia di messaggi sui social : "I miei figli sono cresciuti con te"

Le file di bambini in attesa della foto e della letterina da consegnare, le iniziative e quei sorrisi che solo lui riusciva a strappare. Maurizio Benedetti, il Babbo Natale di Pian di Scò che faceva tappa in via Gioberti, è volato in cielo. A darne notizia è stata la figlia Francesca con un toccante post sulla pagina Facebook del padre: "Non lo so dove sei adesso ma so che rimarrai indelebile nello sguardo meravigliato dei bambini, nel cuore dei grandi ancora capaci di sognare. Adesso pensaci tu, come hai sempre fatto...". Un addio commosso, al quale si sono unite centinaia di persone che hanno lasciato nella bacheca un messaggio di vicinanza o postato una foto o un selfie scattato proprio con lui. Maurizio, 74 anni, conviveva con problemi di salute da tempo, tanto che un anno fa aveva dovuto annullare i suoi impegni natalizi: "Babbo Natale si ferma", aveva scritto. Quest’anno sembrava che le cose fossero migliorate, almeno dando uno sguardo alla sua agenda delle feste: da fine ottobre fino a Natale aveva tanti appuntamenti. Ne erano in programma due in via Gioberti, il 3 e l’8 dicembre. Tante le famiglie che lo hanno ricordato sui social: "I miei figli - si legge su un post lasciato sul suo profilo Facebook - sono cresciuti con te, sulle tue gambe hanno consegnato letterine piene di desideri".