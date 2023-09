Addio a Mario Giuntini, Allevatore Noto a Vicchio: Ultimo Saluto Oggi

Cordoglio a Vicchio, e più in generale nel mondo dell’agricoltura dell’allevamento mugellani. Martedì è deceduto, all’età di 86 anni, Mario Giuntini, che per tanti anni ha gestito con grande passione l’azienda di mangimi "Giuntini e Cambi Srl" situata, con i suoi silos all’ingresso del paese. Nato il 19 luglio 1937, Mario Giuntini lascia la moglie, tre figlie e nipoti. Come ricordano i parenti, la sua è stata una vita dedicata con passione e dedizione al lavoro e all’azienda. Dagli anni Settanta fino al Duemila, infatti Mario ha condotto direttamente l’azienda, poi acquisita dal Consorzio Agrario di Firenze.

La salma si trova esposta presso la cappella della Misericordia di Vicchio, i funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 presso la locale pieve di San Giovanni Battista. Grade cordoglio in paese, e anche la giunta comunale si associa al dolore della famiglia, definendo Mario "una figura imprenditoriale importante del Mugello". Sicuramente saranno dunque tanti oggi che vorranno presenziare alla cerimonia di commiato per portare il loro saluto.

Nicola Di Renzone