Addio a don Carrera. Parroco al Bandino e scrittore prolifico

La stampa come comunicazione sociale e annuncio pastorale, un luogo dove confrontare le idee, anche totalmente diverse, e fornire alla comunità cattolica toscana un punto di riferimento. Nasceva così, per una felice intuizione del cardinale arcivescovo di Firenze Giovanni Benelli, il periodico dei vescovi toscani “Toscana Oggi“. In quel settimanale, che usciva per la prima volta nel 1983, ha svolto un ruolo significativo don Mario Carrera, sacerdote della Congregazione dei Servi della Carità (altrimenti noti come Guanelliani), morto l’altro ieri all’età di 89 anni.

Nato nel 1936, don Carrera ha dedicato la sua vita al servizio degli ultimi, incarnando gli ideali del fondatore della sua congregazione, san Luigi Guanella. Nel corso della sua missione pastorale, ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui quello di Postulatore generale della Congregazione e direttore della Pia Unione del Transito di San Giuseppe. Ha trascorso molti anni a Firenze, dove è stato tra i fondatori della parrocchia del Corpus Domini al Bandino, dove martedì prossimo, 18 marzo, alle ore 18,30 si svolgerà una Messa di suffragio.

A proposito dell’impegno pubblicistico, don Mario Carrera è stato protagonista nel panorama dell’informazione cattolica toscana, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del settimanale “Toscana Oggi”. Questo progetto editoriale, avviato sotto l’impulso del cardinal Benelli, mirava a creare un punto di riferimento per la comunità cattolica regionale. Inoltre, don Carrera ha partecipato attivamente a iniziative culturali e formative legate alla comunicazione sociale. Ha contribuito, per esempio, al ricordo di figure importanti come don Averardo Dini, tra i fondatori di “Toscana Oggi”, sottolineando l’importanza dell’impegno dei sacerdoti-scrittori nella società contemporanea. "Il suo impegno nel campo dell’informazione e della comunicazione ha lasciato un’impronta duratura nella Chiesa toscana, promuovendo una stampa cattolica attenta alle esigenze della comunità e capace di dialogare con la società civile. - lo ricorda il settimanale diretto da Domenico Mugnaini - Autore prolifico, don Carrera ha pubblicato numerosi scritti, tra cui “Costruire la speranza”, una raccolta di riflessioni pubblicate su “La Santa Crociata in onore di san Giuseppe”, e “Giorgio La Pira. Un profeta credibile della speranza cristiana. Alle radici di un nuovo umanesimo”, dedicato all’ex sindaco di Firenze. La sua profonda spiritualità e il suo impegno nel sociale hanno lasciato un segno indelebile".

Duccio Moschella