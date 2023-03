Addio a Di Carmine Malore improvviso

Emidio Di Carmine aveva scelto Antella come sua casa. Qui, nella società sportiva locale, era cresciuto calcisticamente anche il figlio Samuel, ex viola e oggi attaccante del Perugia. E nella sua casa di Antella, si è spento. Aveva solo 71 anni, compiuti l’8 marzo. A portarlo via è stato un malore che lo ha colpito nella serata di domenica; in casa con lui c’era la moglie Jenny, ma i soccorsi non sono purtroppo serviti.

Anche Emidio Di Carmine è stato un calciatore professionista, un centravanti. Giocò nel Cagliari per una stagione, sostituendo Gigi Riva nel ’72 contro la Juventus. Ha giocato anche nelle fila del Livorno e della Torres. Domenica scorsa, in occasione della festa del papà, il figlio Samuel aveva pubblicato una vecchia immagine (foto) sui social, che ritraeva il padre che lo teneva in braccio quando Samuel era ancora piccolino. Ed è proprio nel giorno in cui si celebra il babbo che Emidio se n’è andato, lasciando oltre alla moglie e a Samuel anche altri tre figli: Emiliano, Diletta e Elena. I funerali si terranno domani alle 10 alla Pieve di Antella.