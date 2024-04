’Acqua’, le foto dell’alluvione

Letizia Fuochi, artista eclettica che si divide fra musica e teatro, e il musicista e compositore Francesco Frank Cusumano: saranno loro i protagonisti di ‘Qualcosa in cui credere ancora - storie, canzoni d’amore e di protesta’, primo dei due concerti pensati per la rassegna ‘Campi racconta - Le parole della musica’. Appuntamento domani alle 18 al TeatroDante Carlo Monni. Sempre domani, ma alle 16.30, inaugurazione della mostra ‘Acqua’ con le fotografie di Martino Cortigiani, nell’ambito della rassegna ‘Quel due’, pensata per ricordare appunto il disastro dell’alluvione del 2 novembre scorso. La mostra sarà visitabile fino al 3 maggio. Domenica 28, invece, alle 16.30, ‘Viola e il blu’, una produzione Fondazione Aida per indagare gli stereotipi di genere attraverso gli occhi della bambina protagonista. P.F.N.