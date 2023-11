Acqua, inaugurato il fontanello

Inaugurato a Tavarnelle, nel Parco del Mocale un il nuovo fontanello che erogherà in forma gratuita acqua naturale e gassata. A taglio del nastro erano presenti il sindaco David Baroncelli e il presidente di Publiacqua Nicola Perini. A Barberino Tavarnelle quella di recarsi al fontanello è diventata una pratica sempre più diffusa. Sul territorio del comune sono già attivi 6 fontanelli, situati a San Donato, Sambuca, Barberino, Tignano, Marcialla e Vico. L’impianto, appena inaugurato, andrà a sostituire il fontanello di piazza della Repubblica che per motivi tecnici e logistici sarà dismesso tra poche settimane. "I vantaggi del fontanello – ha detto il sindaco - sono molteplici a iniziare dalla tutela dell’ambiente con l’abbattimento degli imballaggi di plastica. Ma per un risparmio economico".