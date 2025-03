Achille Lauro live nel Salone dei Cinquecento

Una serata speciale per un compleanno speciale. Fondazione Airc taglia il traguardo dei 60 anni di attività. E per festeggiare ha organizzato a Palazzo Vecchio ‘Note di cuore: musica per la ricerca’. L’evento è in programma stasera nel Salone dei Cinquecento ed è stato organizzato da Enic Meetings & Events e fortemente voluto da Silvia Costa per sostenere i progetti di prevenzione, diagnosi e cura del cancro e lanciare un messaggio di sensibilizzazione sulla ricerca.

A condurre la serata sarà la giornalista Cesara Buonamici, che ricoprirà anche il ruolo di madrina; sul palco salirà Achille Lauro per una performance speciale che sicuramente includerà ’Incoscenti giovani’, il brano con cui ha partecipato a Sanremo. La cena, invece, sarà curata dallo chef due stelle Michelin Max Mascia.

"Questa serata è un atto di affetto nei confronti della nostra città, scelta come sede di un evento realmente prestigioso, per il quale Airc è grata" dice il presidente del comitato toscano di Airc, Raffaello Napoleone.