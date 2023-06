Accordo tra Vieusseux e Centro Studi Leopardiani per celebrare 225° anniversario di Giacomo Leopardi

Per il 225esimo anniversario della nascita di Giacomo Leopardi, ieri a Recanati, città natale del poeta marchigiano, è stato stipulato un accordo tra il Gabinetto scientifico letterario Vieusseux e il Centro nazionale di Studi leopardiani. Il documento stringe un’intesa tra le due istituzioni culturali per valorizzare Leopardi e organizzare eventi che promuovano la lingua e letteratura italiana, la cultura europea ottocentesca, gli autori e le tematiche della tradizione letteraria nazionale. Proprio a sottolineare il legame del Gabinetto con il poeta dell’ermo colle (in pochi sanno, per esempio, che proprio qui il giovane Giacomo incontrò un milanese che sarebbe diventata altra star del secolo, arrivato persciacquare i panni in Arno: Manzoni) saranno poi fatte mostre, convegni, presentazioni di libri e altre iniziative. Presenziavano alla firma il presidente del Vieusseux Riccardo Nencini e il presidente del Centro studi Fabio Corvatta.