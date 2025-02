Accordo tra Sds e sindacati a tutela dei lavoratori

I sindacati avranno un ruolo rilevante nei progetti della Società della Salute fiorentina sud-est: grazie a un accordo firmato dal presidente Sds, nonché sindaco, Francesco Pignotti e da Cgil, Cisl e Uil, ogni programmazione dovrà prevedere una clausola sociale. Punto chiave è il coinvolgimento attivo delle parti sociali nel ciclo della programmazione multilivello della SdS, dalla redazione del Piano sanitario e sociale integrato a quella dei Piani operativi annuali.

In caso di cambio di gestione dei servizi, sarà inserita la clausola sociale per tutelare i lavoratori e garantire il riassorbimento del personale, oltre a prevedere le risorse per sostenere il costo del lavoro e gli eventuali rinnovi contrattuali. "L’accordo prevede che tutte le parti, amministrative e sociali, si incontrino per confrontarsi sugli ambiti dove utilizzare gli strumenti di promozione sociale e di cittadinanza attiva - dicono soddisfatti Giancarla Casini (Cgil Firenze), Marco Bucci (Cisl Firenze-Prato) e Piero Rubbioli (Uil Firenze). – Al centro ci saranno dunque le tutele del lavoro".

Per Pignotti "questo accordo prende atto della funzione strategica dei servizi alla persona. Per renderli davvero efficienti e per prevenire forme di esclusione sociale, è necessario tutelare il lavoro che li garantisce".

Manuela Plastina