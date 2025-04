Abusivi nel mirino. La stretta per Ncc e taxi: "Via la licenza e multe per autisti in trasferta"

Dopo giorni di tensioni e contrapposizioni (con le auto bianche che per quasi una settimana, per protesta, hanno disertato la stazione di Santa Maria Novella), tassisti e amministrazione comunale hanno trovato un primo e importante accordo. La ’pace’ è stata siglata ieri pomeriggio al termine di una lunga e "franca" riunione in Palazzo Vecchio che ha visto partecipare da una parte le due cooperative Socota e Cotafi, con i sindacati di categoria, e dall’altra la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio.

Già dai prossimi giorni scatteranno controlli serrati agli Ncc che arrivano da fuori Firenze attraverso le telecamere della Ztl, così da stabilire se i van scuri conducano un servizio irregolare in città vista la frequenza degli accessi. E da lì, appurata l’anomalia, la richiesta formale al Comune di appartenenza del ritiro della licenza. È questa la novità più importante messa sul tavolo dall’esecutivo nel giorno del faccia a faccia con i conducenti delle auto bianche.

"Abbiamo ribadito la volontà di revisionare l’elenco delle liste bianche che entrano in ztl, in particolar modo differenziando tra coloro che fanno l’attività nella provincia e chi proviene da fuori provincia o, come accade spesso, da fuori regione", spiega Funaro. Oltre a questo grazie "ai vari sistemi di videosorveglianza faremo dei controlli incrociati. E questa è la cosa in assoluto più importante", anche perché "i sistemi informatici ci rendono tutto più semplice. Se c’è infatti, e faccio un esempio concreto, un Ncc o un tassista che arrivano da Bologna, da Roma, oppure da Latina, e viene fuori che ha effettuato in città 300-400 servizi è chiaro che sta svolgendo un servizio territoriale che non può fare, per cui ci deve essere la revoca della licenza".

In questo caso, quindi, "andremo a chiedere al Comune di appartenenza" degli abusivi in questione "la revoca della licenza. Su questo saremo molto fermi". Nel frattempo, prima cioè che il sistema si strutturi ed entri a regime, "proseguono i controlli della municipale", assicura. Nel dettaglio, si inserisce l’assessore alla Mobilità e alla Polizia municipale, Andrea Giorgio, così "facciamo un salto di scala notevole sui controlli". Perché da quelli individuali, condotti oggi dai vigili, "con il sistema che abbiamo immaginato avremo modo, attraverso le liste bianche con le modifiche che faremo, di avere il tracciamento di tutti gli Ncc in arrivo da fuori provincia ogni volta che entrano in città. Lo faremo perché il principio universale, riconosciuto da qualunque tribunale e da qualunque giudizio, è la territorialità del servizio: non ci possono essere autisti che operano stabilmente a Firenze e che sono di altre province o altre regioni", aggiunge.

Per il presidente di Cotafi e di Uritaxi, Claudio Giudici, quello di ieri "è stato un incontro interlocutorio durante il quale l’amministrazione ci ha rappresentato una serie di interventi, riconoscendo che quanto denunciato dai tassisti non è campato in aria. Ciò che si sta registrando sotto i nostri occhi vìola un principio sacrosanto, quello per cui all’interno di un mercato ci sono regole e queste devono essere rispettate. Chi non le rispetta di fatto mette in moto meccanismi di concorrenza sleale. Noi pretendiamo il rispetto di un principio di legalità e che l’amministrazione si faccia carico di questo aspetto".

E ieri è stato lanciata la joint venture tra Italo Treno e Uber che interesserà anche Firenze. Italo offrirà ai propri clienti, con uno sconto del 50%, il trasporto su mezzi privati fino alla destinazione finale, cosa che già avviene in altre 10 città. Pronta la replica dei tassisti: "Trenitalia da anni collabora con noi, e continueremo a sostenerla".

AnPassan