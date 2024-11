Abbandono di rifiuti. Indagini dei vigili. Un denunciato

Un uomo di Lastra a Signa è stato sorpreso dalla Municipale a scaricare dei rifiuti nell’area industriale di Comeana. Si tratta dell’ennesimo episodio di abbondono scoperto da un’indagine coordinata dal comandante Palagini. Quest’ultima è stata avviata dopo la segnalazione ricevuta dai cittadini, che avevano notato un costante via vai di mezzi nella zona. Grazie alle telecamere, gli agenti hanno a più riprese visto lo stesso furgone raggiungere la zona e scaricare per strada del materiale. Sono così risaliti al proprietario del veicolo, che non è però risultato coinvolto, e solo successivamente all’artefice degli smaltimenti, al quale il furgone era stato prestato. All’autore dello smaltimento illegale, chiamato a rispondere del reato di abbandono, è stata anche inflitta una sanzione di 2.500 euro.