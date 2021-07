Firenze, 14 luglio 2021 - Alle 21.20 circa, sulla A1 Milano - Napoli è stato risolto l'incidente avvenuto precedentemente nel tratto compreso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci all'altezza del km 297, che ha visto coinvolte tre autovetture nel quale due persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze. Attualmente il traffico scorre su due corsie e si registrano 8 km di coda in diminuzione in direzione Bologna. Agli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Incisa Reggello, percorrere la viabilità ordinaria, proseguire per Pontassieve, quindi per Dicomano e rientrare in A1 a Barberino.

© Riproduzione riservata