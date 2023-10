A1 chiusa di notte in direzione nord

Chiuso per una notte il tratto Calenzano-Barberino del Mugello sulla A1 Milano Napoli. Il provvedimento è in programma dalle 22 di domani alle 6 di sabato ed è dovuto alla necessità di effettuare lavori di manutenzione agli impianti delle gallerie. Il traffico diretto verso Nord, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, sarà dirottato sulla Sp8 con rientro in autostrada a Barberino. Altra chiusura del tratto fissata da mezzanotte dell’8 ottobre alle 8 del giorno successivo.