"A volte l’amore non basta": Teatro a Lastra a Signa sulla Pesa

Uno spettacolo teatrale itinerante sul torrente Pesa, a Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa, per dare forma e voce al percorso laboratoriale iniziato nel maggio scorso. Oggi e domani andrà infatti in scena "Il Fiume e la Rosa. A volte l’amore non basta", seconda azione artistica collettiva di "Resistenze artistiche" dopo quella del 13 luglio, che ha avuto per tema la passeggiata lungo la Pesa e l’inaugurazione dell’opera di Sona Baradaran. Lo spettacolo è curato dalle associazioni Arbus, Teatro Come Differenza, Mi chiamo Viscardo e Spazio Ipotetico, che hanno seguito il progetto "Resistenze artistiche" promosso grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del "Bando Arte - Attività artistiche e culturali 2023". L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lastra a Signa e svolta in collaborazione con la Salute Mentale zona empolese e fiorentina della Asl Toscana centro e il Contratto di Fiume del torrente Pesa. Il lavoro laboratoriale ha coinvolto infatti molti utenti dei servizi territoriali di salute mentale dell’area fiorentina ed empolese, ma anche semplici appassionati di teatro di Firenze, Lastra a Signa e di Ginestra Fiorentina.

"Siamo circa 35 persone - spiega Francesca Sanità una delle registe di Teatro Come Differenza che in questi mesi ha condotto i gruppi teatrali di Arbus – e sosteniamo questa modalità di lavoro in cui si uniscono soggetti con esperienze diverse". L’appuntamento odierno e di domani prevede la partecipazione di due gruppi di spettatori di 50 persone, con due repliche al giorno (19.30 e 21.30, sempre con partenza dal Salone Arbus e Mi chiamo Viscardo Lab, in via Chiantigiana 1c a Ginestra Fiorentina). Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a [email protected]. Il costo del biglietto è 10 euro.

Lisa Ciardi