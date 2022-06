"A veglia sulle aie", un ritorno in grande stile

Un anno di stop, a causa del Covid19, un anno… in sordina. Quest’anno? Si prova almeno a rialzare la testa. Si sta parlando delle magiche serate estive nelle fattorie del Chianti "made in Montespertoli". Proprio ieri il Comune ha annunciato il ritorno di "A veglia sulle Aie", un appuntamento per valorizzare una delle più belle località toscane, immersa nel verde del Chianti e terra di vitigni e antichi castelli, che quest’anno giunge all’undicesima edizione.

Una manifestazione - si fa presente dallo stesso Comune - che intende valorizzare i produttori del territorio che vi partecipano aprendo le porte delle loro aziende e delle cantine per far scoprire i sapori della tradizione, per condividere la ricchezza culturale, le eccellenze enogastronomiche e la "passione" del vino. La manifestazione, che si svolgerà dal 15 giugno al 6 settembre, prevede la partecipazione di 12 aziende agricole e turistiche che tutti i giorni apriranno a rotazione settimanale le loro porte per offrire ai visitatori la possibilità di degustare i loro squisiti prodotti e partecipare a laboratori sugli antichi mestieri agricoli, passeggiate alla scoperta del territorio oltre a divertenti attività per i più piccoli. Per tutta l’estate, bellezza, ospitalità, cordialità ma anche tradizione e produzioni di qualità saranno protagoniste del territorio di Montespertoli. Grazie ad un prezzo basso e accessibile a tutti, per tutta l’estate sarà possibile così riscoprire la bellezza del semplice stare insieme sulle aie delle aziende partecipanti, gustando prodotti all’insegna del Km0 e sorseggiando squisiti vini. Si comincia il 15 giugno, appunto, alla Fattoria La Leccia, sulle colline della Val di Botte. la fattoria La Leccia domina la Val di Pesa e la Val d’Elsa, una vasta area a vocazione viticola secolare dove la coltura della vite è diventata cultura. Il 15 giugno dalle 18 alle 22 ci sarà “L’aperitivo in oliveta“, ammirare il tramonto in oliveta con i vini della Fattoria La Leccia in abbinamento ai

prodotti tipici di Montespertoli. Il 17 Giugno dalle 20 alle 24,“La Leccia live music“ e sabato 18 giugno dalle 19 alle 23, le pizze gastronomiche, cotte nel forno storico delle villa, con le spumeggianti bollicine del “BOH“ (Spumante 100% Sangiovese).

Domenica 19 giugno dalle 19 alle 23 ancora pizze e bollicine e infine il lunedì 20 giugno gran finale della settimana con “L’aperitivo in vigna“. Sul sito ‘Veglie di Montespertoli’ è possibile scoprire il programma nel dettaglio mentre sulla pagina facebook @vegliasulleaie si potranno seguire tutti gli aggiornamenti.

