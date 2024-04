A tu per tu con l’assessora all’Istruzione Laura Maggi

Per approfondire l’argomento, abbiamo intervistato l’assessora all’Istruzione di Calenzano Laura Maggi che ci ha invitato e accolto nella sala Consiliare insieme al sindaco Prestini. Come dei veri Consiglieri comunali, abbiamo preso posto e cominciato l’intervista.

Come valuta l’impegno del Comune per la scuola?

"Il rapporto fra amministrazione comunale e Istituto Comprensivo arriva da lontano ed è un rapporto forte, costruito nel tempo".

Come funziona la scelta e l’approvazione dei progetti da proporre alle scuole?

"Abbiamo pensato che fosse opportuno dare una programmazione più strutturata ai progetti e abbiamo scelto argomenti che ci sembrava opportuno affrontaste nel percorso formativo. Abbiamo chiesto alle associazioni del territorio quali proposte avevano, quali progetti destinare alla scuola e abbiamo valutato insieme alla Preside e ad una commissione quali proposte mettere in atto".

Dove li trovate i soldi per finanziare tutte le attività?

"Il bilancio del Comune è come un bilancio familiare, si fanno delle scelte per decidere come spendere i soldi. Questa amministrazione ha sempre cercato di trovare le risorse per la scuola, per lo sport".

Perché è importante che ognuno di noi sia istruito?

"È fondamentale non tanto per l’acquisizione di nozioni ma perché la scuola insegna a ragionare, avere la capacità critica per districarsi nella marea di informazioni a cui siete esposti e poter allargare gli orizzonti del pensiero".