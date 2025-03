A scuola di Cyber Security. C’è il corso Digital future

Nell’era digitale è fondamentale proteggere i sistemi informatici, le reti e i dati da attacchi hacker, che rischiano di compromettere la propria attività professionale e di provocare dissesti anche economici se ad essere colpiti sono i conti correnti e le transazioni. A farlo è la Cyber Security attività sempre più importante per aziende e privati e alla quale è dedicato il corso del progetto Digital future che partirà ad aprile. Il corso è gratuito ed è riservato a disoccupati, persone in cerca di occupazione, inoccupati o persone in mobilità di età compresa tra i 34 e i 50 anni. Per maggiori informazioni sul corso, sulla durata e sulle modalità di iscrizione visitare il sito del Centro studi turistici Firenze. Il progetto è promosso da Fondazione ITS Tab in collaborazione con CST Firenze e selezionato dal Fondo per la Repubblica digitale.