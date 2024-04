A Resistenza arriva il prato

Street food, piazza Resistenza è diventato un prato. Ieri sono arrivati i giardinieri che hanno steso circa 600mq di zolle naturali con il prato che dovrà fare da ‘tappeto’ ai visitatori della kermesse che da stamani è al via a Scandicci. Nel 2014, il sindaco Fallani portò le balle di paglia sulle pietre ultramoderne disegnate da Richard Rogers per una fine campagna elettorale ‘sull’aia’. I puristi storsero la bocca. Dieci anni dopo ci pensa Confcommercio a ‘profanare’ nuovamente l’unico progetto realizzato nell’area metropolitana dal compianto archistar londinese. Il pratino, sarà il luogo dove sbarcheranno panini, porchette e lampredotti ma anche, fanno sapere dall’associazione di categoria, i migliori esempi di streetfood di vari paesi del mondo, "per ricomporre il quadro di una gastronomia senza confini": dalla Pita Gyros greca al panino Bao giapponese fino ai piatti tipici dall’India e a grandi classici come il pulled pork americano. Oltre alle proposte gastronomiche in questa tre giorni (l’evento si tiene fino a domenica), ci saranno varie offerte di intrattenimento: spettacoli itineranti di giocoleria e cantastorie, musica con i Dj set per gli appassionati di vinile e giradischi vintage. Scandicci Food&Street è un evento ad ingresso libero e gratuito, così come tutte le iniziative collaterali previste per la tre giorni.