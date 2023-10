A Palazzo Vecchio i primi 50 anni della Kent State University a Firenze

Firenze, 6 ottobre 2023 - Mezzo secolo di istruzione all’estero in città da parte di una delle più prestigiose università americane a Firenze, la Kent State University. L’occasione è stata celebrata ieri nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore all’Università e ricerca Elisabetta Meucci e della Console generale Usa a Firenze Daniela Ballard. “La Kent State University è un centro di eccellenza culturale importantissimo per la città di Firenze - ha detto l’assessore Meucci - e i suoi studenti rimangono per sempre legati alla città diventando parte integrante della sua identità”. “Siamo enormemente grati per lo stretto rapporto che abbiamo con la città di Firenze - ha detto Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State University Florence e presidente di Aacupi (Association of American College and University Programs in Italy) -. Quando i nostri studenti arrivano a Firenze dagli Stati Uniti d’America, ricevono un caloroso benvenuto, non solo da parte del nostro staff, ma da parte dell'intera città, mentre si integrano nel tessuto sociale cittadino”. Presenti anche alcuni dei più grandi sostenitori e filantropi dell’educazione all’estero dell’università statunitense. L’occasione ha contribuito a consolidare il rapporto tra Italia e Stati Uniti d’America alla presenza dei presidenti di due università partner della Kent State University Florence, la Pontifical Catholic University of Paraná, in Brasile, e la Al Akhawayn University in Ifrane, in Marocco.