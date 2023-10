A Firenze il summit dei sindaci delle città europee, da Parigi ad Amsterdam

Firenze, 25 settembre 2023 - Summit a Firenze dei sindaci di alcune tra le più importanti città europee, da Parigi a Barcellona, Amsterdam, Roma e Budapest, per parlare di '"Città europee e sfide globali'. L'appuntamento, su proposta della sindaca di Parigi Anne Hidalgo e del primo cittadino di Firenze Dario Nardella, è in programma il 29 e 30 settembre a palazzo Medici Riccardi. Al centro della discussione, spiega una nota, questioni cruciali come il futuro delle comunità urbane e il loro impatto sul mondo in cui viviamo, a partire da temi come l'ambiente e il cambiamento climatico, educazione e formazione, lavoro, economia e diritti. Il programma prevede anche la partecipazione dei sindaci Ekrem Imamoglu (Istanbul), Jaume Collboni (Barcellona), Femke Halsema (Amsterdam), Gergely Karàcsony (Budapest), Roberto Gualtieri (Roma), Gaetano Manfredi (Napoli), Matteo Lepore (Bologna), Erion Beliaj (Tirana), Tomislav Tomasevic (Zagabria), Dagur B. Eggertsson (Reijkyavick), Michael Delafosse. E' in attesa di conferma la partecipazione del sindaco di Kiev Vitalij Klitschko. L'incontro di benvenuto dei sindaci sarà la sera del 29 settembre. La mattina del 30 settembre, dalle 9 alle 13.30, si terranno tre tavole rotonde, introdotte da un saluto di benvenuto di Nardella,dagli interventi di apertura di Hidalgo e Imamoglu. Le tre sessioni tematiche saranno: "Le città democratiche europee di fronte al populismo e al sovranismo"; "Welfare State e politiche sociali"; Transizione ambientale ed energetica". Seguirà un dialogo sulla "Cultura per la crescita delle città europee", con il direttore del Théatre de la Ville-Paris Emmanuel Demarcy-Mota e il direttore del Teatro della Toscana Marco Giorgetti.