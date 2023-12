A Firenze il bando da 200 agenti di polizia municipale

Firenze, 27 dicembre 2023 - Duecento nuovi agenti di polizia municipale in tre anni. È quanto prevede il bando per la selezione di 200 agenti di polizia municipale (area istruttori) pubblicato oggi e con cui saranno coperti altrettanti posti a tempo indeterminato così ripartititi: 30 per l’annualità 2023, 70 per l’annualità 2024 e 100 per l’annualità 2025. "Avevamo preso un impegno nell'ambito dei dieci punti del Piano per la sicurezza e questo è senz'altro uno dei punti più importanti - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Grazie a questo concorso potremo assumere 200 nuovi agenti di Polizia Municipale per aumentare il presidio del territorio, soprattutto sulla sicurezza urbana". "Ringrazio gli assessori Giuliani, Albanese e Giorgetti per l'impegno congiunto e il grande lavoro di squadra - ha continuato Nardella -. Avanti tutta sulla sicurezza della città, che per la nostra giunta non è mai stata un optional, ma una priorità". La selezione è rivolta a candidati con il diploma di scuola secondaria di secondo grado in possesso della patente B e di età non superiore ai 32 anni. I candidati devono risultare in possesso dei requisiti psico-fisici previsti per il porto d’armi e di ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo elencati nel bando. Il concorso è indetto contestualmente alla preventiva procedura di mobilità del personale e quindi soltanto al termine di questa procedura sarà definito il numero dei posti effettivamente attribuibili dal concorso e il numero di posti oggetto di riserva previsti per legge. Le persone interessate a partecipare al concorso dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso il Portale Unico del reclutamento (InPA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica http://www.inpa.gov.it La procedura di invio delle candidature è attiva da oggi e terminerà in modo automatico alle 23.59 del 26 gennaio 2024.