A canestro contro il bullismo grazie alla Misericordia

Un canestro contro il bullismo. È quello di martedì 15 aprile quando a Livorno si festeggeranno i 25 anni della Nazionale Basket Artisti con una partita che vede la Misericordia di Campi coinvolta nell’organizzazione. L’appuntamento è al Palamacchia ed è stato pensato anche per dare un segnale, sia in campo che sulle tribune, a sostegno dell’Osservatorio nazionale contro il bullismo e il disagio giovanile. A sfidare la Basketartisti guidata da Massimo Giletti sarà una formazione denominata All Star Misericordia di Campi, a sottolineare appunto l’impegno dell’associazione nell’organizzazione dell’evento, capitanata da Dj Ringo. E l’incasso della serata sarà devoluto a sostegno del progetto solidale ‘Campioni di vita’ e nell’organizzazione di una serie di incontri con le scuole anche in Toscana. "E’ una soddisfazione – dice il Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani (nella foto) – collaborare per questo importante evento. Una collaborazione che nasce sulla scia di una delle tante iniziative promosse a seguito dell’alluvione del 2023. Sono stato felice di farlo soprattutto per lo scopo principale della serata, ovvero la raccolta fondi a favore dell’Osservatorio nazionale contro il bullismo e il disagio giovanile. Lo dimostra anche la grande sensibilità che, fin da subito, abbiamo riscontrato nelle istituzioni che hanno prontamente risposto, come certificano il patrocinio della Regione e del Comune di Campi". La serata prenderà il via alle 19 con una serie di partite di Minibasket che vedranno protagonisti i bambini delle società sportive locali. A seguire la partita con artisti e campioni che hanno vestito la maglia della Nazionale dal 2000 a oggi. I biglietti sono in prevendita on line a 10 euro (posto unico) su www.clappit.com. Pier Francesco Nesti