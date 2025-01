A bordo di un Dragon Boat. Appuntamento ai Canottieri

Tutti i fiorentini sanno che la Befana, oltre a volare con la sua proverbiale scopa, è bravissima anche con la pagaia. Per il sedicesimo anno consecutivo, lo dimostrerà arrivando alla Canottieri Comunali Firenze a bordo di un Dragon Boat carico di calze da donare a tutti i bambini che parteciperanno alla festa. L’appuntamento è per domani, dalle 10 alle 12, alla sede della Canottieri in Lungarno Ferrucci 4.

Saranno molte le ’vecchiarelle’ che accoglieranno le famiglie in riva d’Arno per uno degli appuntamenti più attesi della città, che non si è interrotto neanche durante il Covid. Il gruppo delle Florence Dragon Lady-Lilt e altre donne della Canottieri Comunali vestiranno gli abiti della Befana e animeranno la festa offrendo dolci, pandori, panettoni, thè e cioccolata calda (vin brulè solo agli adulti).

Befane con le pagaie inviteranno tutti a una gita sul fiume a bordo dei Dragon Boat mentre altre distribuiranno ai bambini, fino ad esaurimento, le calze piene di dolci gentilmente offerte da Unicoop Firenze. La Befana della Canottieri Comunali è un evento entrato che non sarebbe lo stesso senza l’aiuto della Scuola Italiana Cani Salvataggio che non solo sorveglierà le escursioni in Arno ma, con i suoi cani, garantirà una presenza graditissima da adulti e bambini.