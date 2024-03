"20 days in Mariupol". La guerra in diretta grazie a Chernov

"20 Days in Mariupol"

da oggi al 5 aprile al Cinema La Compagnia in via Cavour. Alle 18 anche una presentazione del docufilm. In concomitanza, nel foyer del cinema, la mostra fotografica di Ciro Cortellessa, giornalista e fotoreporter dell’European News Agency. "20 days in Mariupol" è il primo lungometraggio di Mstyslav Chernov, dopo quasi un decennio trascorso a coprire i conflitti internazionali, compresa la guerra tra Russia e Ucraina, per l’Associated Press. Il film si basa sui dispacci quotidiani di Chernov e su filmati personali del Paese in guerra: un resoconto vivido e straziante dei civili nell’assedio, nonchè una finestra su cosa significhi fare giornalismo da una zona di conflitto. Le proiezioni (oggi 18,30, domani alle 15 e lunedì alle 17) sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. Ingresso: 5 euro.