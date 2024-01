100 anni fa Matteotti, "appuntamento morale"

FIRENZE

La Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze partecipa alle celebrazioni per l’anniversario di Giacomo Matteotti, a 100 anni dall’uccisione, e organizza alcune significative iniziative dirette in particolare ai giovani, grazie alla collaborazione con l’istituto Salvemini-Duca D’Aosta di Firenze. E’ stato realizzato un fumetto per gli allievi delle scuole medie, dal titolo ‘Matteotti per noi’. Tra gli autori studenti con bisogni educativi speciali. "Il centenario di Matteotti rappresenta un appuntamento di rilievo per la coscienza politica e morale della nazione – dice Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli -. Abbiamo pensato di ricordare questo anniversario, rivolgendoci ai giovani realizzando strumenti di didattica orientativa per le scuole medie. Il riformismo di Matteotti deve rappresentare un punto di riferimento attuale in un momento in cui si è alla ricerca di radici identitarie". Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Carlo Rosselli si attivarono contro questo assassinio.

Niccolò Gramigni