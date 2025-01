Firenze, i Musei del Bargello offrono al pubblico tre visite guidate gratuite

Firenze, 15 gennaio 2025 - Nella giornata di sabato 18 gennaio il pubblico potrà partecipare a tre visite guidate (alle 10:30, alle 12 e alle 15) organizzate dal personale dei Musei del Bargello per festeggiare il primo anno di riapertura del Complesso di Orsanmichele dopo gli importanti lavori di restauro e di riallestimento terminati a gennaio 2024. Durante la visita sarà illustrata la storia dell’edificio e le vicende del museo, con i suoi capolavori valorizzati nel nuovo allestimento. Le visite guidate, comprese nel prezzo del biglietto e della durata di 40-45 minuti, inizieranno dalla Chiesa dove sarà possibile prenotarsi fino ad esaurimento posti (gruppo di max 20 persone).

Orsanmichele ha riaperto al pubblico il 19 gennaio 2024 dopo 400 giorni di lavori intensissimi di restauro, messa in sicurezza e riallestimento. Le visite guidate in programma sabato 18 gennaio 2025 saranno l’occasione per conoscere e apprezzare non solo l’originale storia del palazzo e le opere d’arte conservate nella Chiesa – dal tabernacolo dell’Orcagna alla Vergine col Bambino e Sant’Anna di Francesco da Sangallo - ma anche il rinnovato allestimento del museo - firmato dagli studi Map Architetti (arch. Tommaso Barni, arch. Giovanni Santini, arch. Anna Pescarolo) e Natalini Architetti (arch. Fabrizio Natalini) – con le 13 statue originali esposte al primo piano, opera dei più grandi scultori del Rinascimento fiorentino ovvero Lorenzo Ghiberti (San Giovanni Battista, Santo Stefano e San Matteo), Donatello (San Marco e San Pietro), Nanni di Banco (Sant’Eligio, San Filippo, Quattro Santi Coronati), Andrea del Verrocchio (Incredulità di San Tommaso), Baccio da Montelupo (San Giovanni Evangelista), Giambologna (San Luca), accanto a quelle trecentesche di Piero di Giovanni Tedesco (Madonna della Rosa) e Niccolò di Pietro Lamberti (San Giacomo Maggiore) tornate ad interagire con il pubblico come quando si trovavano nelle nicchie esterne e incrociavano lo sguardo dei passanti per le strade circostanti Orsanmichele.

Maurizio Costanzo