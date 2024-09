Firenze, ripartono le visite alla città sui passi del film ‘Amici miei’

Firenze, 29 settembre 2024 - “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film 'Amici miei'” è un percorso tra 20 location per visitare la città ripercorrendo le più divertenti di uno dei film più conosciuti ed amati di tutta la storia della commedia italiana. Dal 6 ottobre torna l'iniziativa in programma ogni domenica mattina dalle ore 10, che propone un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi dal Piazzale Michelangelo fino al Bar Necchi, dalla casa del Perozzi fino a Santo Spirito, guidandoli in un racconto fresco e divertente che farà rivivere il film nei luoghi in cui Monicelli lo ha ambientato. Quest’anno c’è una novità. Al termine della mattinata i partecipanti potranno pranzare insieme in bellissimo spazio della nostra associazione a pochi passi da Piazza Santo Spirito con un menù a tema Amici Miei con antipasto misto del Mascetti con l'immancabile rinforzino, primo piatto a tema, acqua, vino della casa 25€ a persona (da considerarsi a parte) durante il quale potrete rivedere sul maxi schermo le scene che siamo andati a riscoprire durante la passeggiata per un pranzo come si fa tra amici, quelli veri, all’insegna dell’amicizia e della goliardia come nel film. Appuntamento dunque ogni domenica mattina dalle ore 10, la durata è di 3 ore circa. Costo 15 euro a persona compreso attestato di partecipazione e tessera associativa. Prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it/eventi.