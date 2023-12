Visitare Firenze sui passi del film ‘Amici Miei’, ultimo appuntamento dell’anno

Firenze, 26 dicembre 2023 – Visitare Firenze attraverso i luoghi del film ‘Amici miei’. Sabato 30 dicembre alle ore 10 è l’ultimo appuntamento dell’anno dell’iniziativa dell’Associazione culturale Conte Mascetti in collaborazione con il Comune di Firenze, all’interno del calendario di eventi di Firenze Insolita 2023 con “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei”. Un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi dal Piazzale Michelangelo fino al Bar Necchi, dalla casa del Perozzi fino a Santo Spirito, guidandoli in un racconto fresco e divertente che farà rivivere il film nei luoghi in cui Mario Monicelli lo ha ambientato. Durata di tre ore circa, costo 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/cineturismo Maurizio Costanzo