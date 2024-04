Videomusic, storia di un mito: 40 anni fa la nascita della tv musicale

Firenze, 4 aprile 2024 – Buon compleanno Videomusic! Il Conventino Caffè Letterario festeggia il compleanno per i 40 anni dalla nascita di VideoMusic, la prima televisione musicale italiana, e gli indimenticabili anni Ottanta, con la presentazione del libro "Videomusic. I nostri anni '80" alla presenza di Clive Griffiths autore del libro e fondatore di Videomusic, con l'intervento di Riccardo Lucchesi e Gianfranco Monti e la proiezione di filmati di repertorio inediti e originali dell'epoca. Un viaggio negli anni Ottanta per celebrare la prima televisione musicale italiana e un decennio rimasto impresso nella memoria per la sua energia, la sua positività e le sue influenze culturali e musicali ancora così forti ai giorni nostri.

Un evento che vuole essere l'occasione sia per le generazioni più adulte di ricordare i felici anni Ottanta, sia per quelle più giovani di scoprire il fenomeno e l'eredità di Videomusic. Tutto questo è solo l'anticipo della grande festa per la "Notte di Videomusic”, che si svolgerà sabato 28 giugno nel Chiostro del Conventino Fuori le Mura con un grande evento che coinvolgerà gli appassionati della musica degli anni '80 e '90, con ospiti d'eccezione e filmati di repertorio inediti che accompagneranno i due fondatori di Videomusic Rick e Clive.

Contestualmente prenderà il via la mostra fotografica "Ritratti Live" con gli scatti di Tania Bucci, fotografa fiorentina di concertii e spettacoli dell'agenzia New Press Photo, a cura di Alessandra Orlandoni, dedicata alle grandi icone del Rock internazionale che hanno calcato i palchi della scena artistica fiorentina dagli anni '80 ad oggi. La mostra sarà visitabile negli spazi del Laboratorio 13 - Spazio d'Arte fino al 12 luglio 2024. Orario della Caffetteria: da martedì a sabato 9-23, domenica 9-20. Telefono Caffetteria: 0557092563