Vicchio, torna la tradizionale 'Fiera Calda'

Vicchio (Firenze), 21 agosto 2024 - La "Fiera Calda" sta per tornare, mancano ormai pochi giorni alla manifestazione dalle antiche origini che si tiene nel finire dell'estate a Vicchio, in Mugello. Apertura con la tradizionale "Fiera del Bestiame" mercoledì 28 agosto al "pratone" in località Ponte a Vicchio. Dal 29 agosto, con inaugurazione alle 10.30, tanti appuntamenti nel centro storico, tra piazza Giotto, piazza della Vittoria, le Logge, piazzetta di Levante: musica dal vivo, djset, animazione, street food, un ampio programma per bambini con laboratori e giochi, attività, esibizioni e spazi della associazioni locali, la loggia del contadino con dimostrazione dei mestieri di un tempo, ed ancora, l'angolo dei pittori, artigianato in mostra e laboratori artigianali, il mercato della Fiera, il mercatino degli hobbisti e dei produttori agricoli, presentazioni di libri e momenti culturali, il trofeo del tiro alla rulla e il primo Trofeo Fifa per ragazzi, la corsa ciclista con bicicletta d'epoca e l'esposizione di mezzi d'epoca, l’esibizione della Vicchio Folk band, il ritmo scatenato dei Funk Off, e tanto altro, senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico al lago di Montelleri domenica 1 settembre a chiusura.

Nel centro storico, sotto le suggestive Logge torna il Jazz Night Garden che ha caratterizzato per anni la Fiera Calda di Vicchio: un cuore pulsante di musica e allegria con birreria e cocktail bar. Dopo dieci anni di interruzione (l’ultima edizione è stata del 2014!) torna con un programma che spazia dal rock, al jazz, dal funky alla musica italiana. Il programma prevede alle ore 19 una anteprima del concerto serale, dalle 19.30 alle 23 dj set, dalle 23 fino alle una il live show. Domenica alle 18 le vie del centro storico risuoneranno della musica dei Funk Off. Una musica trascinante e spettacolare, moderna e coinvolgente, eseguita dalla marching band che definisce la propria musica Funk Made in Vicchio e che non solo ha iniziato il movimento delle marching band, ma che in questi 26 anni di attività è diventata la Marchin Band Ufficiale di Umbria Jazz, ha fatto più di 1000 concerti a giro per il mondo e registrato 10 album. La "Fiera Calda" è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Vicchio col contributo del Consiglio Regione Toscana, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello nonché con il sostegno di vari sponsor e soggetti pubblici e privati.Il programma completo sarà disponibile sul sito del comune: www.comune.vicchio.fi.it Maurizio Costanzo