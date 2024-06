Vicchio, torna Etnica. Le culture e i suoni del mondo s’incontrano in Mugello

Vicchio (Firenze), 26 giugno 2024 -Concerti, teatro, incontri, mercato, street food, djset. Con questa fortunata formula torna a Vicchio "Etnica", rassegna organizzata dall'associazione Jazz club of Vicchio e il Comune di Vicchio insieme ad Eventi Music Pool. La 26esima edizione si tiene da giovedì 27 a domenica 30 giugno nel centro storico, con un programma fitto di appuntamenti, a partire dai concerti e selezioni musicali in piazza Giotto E poi: presentazioni di libri e letture, poesie e teatro, proposte enologiche “Vini migranti” nel “Vicolo” (Vicolo de’ Medici), attività per bambini, mercatino etnico (corso del Popolo, piazzetta di Ponente), street food (piazzetta di Levante). Dalle 18,30 fino a tarda notte. Sottolinea il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri: “Crocevia di cultura e culture, questa è Etnica. E con i suoi 26 anni di vita è divenuta tra i più importanti eventi nel panorama regionale e nazionale. Anche questa edizione propone quattro giorni pieni di appuntamenti di qualità tra piazza Giotto e centro storico. I concerti fanno come sempre la parte del leone ma c’è anche tanto altro, dallo spazio culturale ‘Il vicolo’ al mercatino etnico, dallo street food alle selezioni musicali a tema a cura dei vari dj.”. I concerti: giovedi 27 giugno "Stazioni lunari" con Ginevra di Marco, Piero Pelù, Barndabardò; venerdì 28 giugno Tony Esposito; sabato 29 giugno Rumbla de Bodas; domenica 30 giugno Queen Omega. Maurizio Costanzo