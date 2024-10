Vicchio, al via la nuova stagione Teatro Giotto: parte la campagna abbonamenti

Vicchio, 17 ottobre 2024 – Al via martedì 26 novembre la stagione 2024/25 del Teatro Giotto di Vicchio. Un programma di otto appuntamenti con prosa e musica fino al 23 marzo. Caterina Guzzanti, Nancy Brilli, Edoardo Prati, Paolo Nani, Massimo Dapporto, Gli Omini sono tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Vicchio e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Anche per la stagione 2024/2025 il Giotto presenta un programma con autori ed interpreti di spessore nazionale per una proposta culturale che si rivolge ad un’ampia platea di spettatori. I vecchi abbonamenti possono essere rinnovati fino a sabato 2 novembre. Per i nuovi abbonamenti ci sarà tempo da lunedì 4 ottobre a sabato 16 novembre. Ad aprire la stagione teatrale, martedì 26 novembre (ore 21,15, come per tutti gli spettacoli), saranno Gli Omini con Trucioli, mentre giovedì 12 dicembre sul palco del Giotto salirà Edoardo Prati con Cantami d’amore. Mercoledì 15 gennaio Caterina Guzzanti e Federico Vigorito sono i protagonisti di Secondo lei; venerdì 24 gennaio va in scena L’ebreo di Gianni Clementi, con Nancy Brilli e venerdì 7 febbraio Stivalaccio Teatro presenta La Mandragola. Ancora, venerdì 14 marzo Paolo Nani porta in scena La lettera, per la regia di Nullo Facchini, mentre domenica 23 marzo, in occasione della rassegna Giotto Jazz Festival, Francesca Tandoi presenta La musica e le parole di Franco Califano. Ultimo appuntamento in stagione, mercoledì 2 aprile: al Giotto arriva Pirandello pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix.