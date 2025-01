Università di Firenze, tre giorni di orientamento al Campus Morgagni

Firenze, 28 gennaio 2025 - Da giovedì 30 gennaio è in programma fino a sabato 2 febbraio l’Open day dell’Università di Firenze presso il Campus Morgagni. Per la prima volta il più importante evento di orientamento dell’Ateneo si articola su tre giorni, moltiplicando così le opportunità di incontro di studentesse e studenti delle scuole superiori e le possibilità di informarsi sulla ricca offerta formativa Unifi e non solo. Per illustrare l’evento, che sta riscuotendo migliaia di adesioni da parte di istituti scolastici e singoli interessati, la prorettrice alla didattica dell’Università di Firenze Ersilia Menesini è disponibile a incontrare giornalisti e operatori giovedì 30 gennaio ore 10 all’apertura della tre giorni presso il Campus Morgagni (viale Morgagni 40-44). Le future matricole possono ancora iscriversi all’Open day, occorre compilare la domanda di registrazione, con la possibilità di prenotarsi a una o più date in programma. Info su www.unifi.it/it/studia-con-noi/orientamento