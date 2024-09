Arezzo, 5 settembre 2024 – Una notte evento con ScuolaZoo alla Sagra della Nana di Montagnano.

L’appuntamento è fissato per le 22.00 di venerdì 13 settembre quando il piccolo paese della Valdichiana diventerà una discoteca a cielo aperto con un’iniziativa di musica e divertimento che, pensata per coinvolgere i più giovani, è organizzata dalla più grande community italiana di studenti e studentesse.

ScuolaZoo è un vero e proprio movimento collettivo che ha preso il via nel 2007 da un blog per portare alla luce i problemi delle scuole con la volontà di risolverli dall’interno, diventando rapidamente un punto di riferimento per l’intera penisola come testimoniato dal profilo Instagram che vanta oltre quattro milioni di follower.

Da virtuale a reale: questa community conosce anche momenti di ritrovo, coinvolgimento e intrattenimento diretto attraverso l’organizzazione di eventi con animazione e dj set che faranno ora tappa anche a Montagnano. La serata con ScuolaZoo, a ingresso libero e gratuito, rappresenta il cuore delle proposte strutturate dallo Spazio Enjoy della Sagra della Nana.

La cinquantaduesima edizione della festa, in calendario da mercoledì 11 a domenica 15 settembre e da giovedì 19 a domenica 22 settembre, troverà il proprio cuore nella valorizzazione del “buon mangiare” della tradizione contadina della Valdichiana con piatti tipici quali le tagliatelle al sugo di nana e la nana in porchetta, ma sarà scandita anche da occasioni di divertimento, svago e ballo per tutte le età.

Il programma rivolto ai giovani sarà aperto giovedì 12 settembre dall’Opening Party con il Babilonia Dj Set e proseguirà poi sabato 14 settembre con il Trash Party, mentre nel secondo fine settimana della Sagra della Nana sono previsti il Carnival Party con Gianluca Ghezzi di giovedì 19 settembre, il Request Night di venerdì 20 settembre e i ritmi reggaeton, R&B, trap e hip-hop di “Nanacita” di sabato 21 settembre.

Il calendario dettagliato su ogni serata con orari e ulteriori informazioni sarà disponibile sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram “Sagra della Nana Montagnano”.