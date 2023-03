Uffizi e Boboli, quattro lunedì di apertura straordinaria

Gli Uffizi

Firenze, 21 marzo 2023 - Uffizi e Giardino di Boboli saranno aperti, in via straordinaria, per quattro lunedì - giorno in cui di regola le Gallerie degli Uffizi sono chiuse - a partire dal 10 aprile, giorno di Pasquetta. Le altre date sono il 24 aprile, il Primo maggio e il 14 agosto. Entrambi i luoghi saranno aperti nell'orario consueto (Uffizi 8,15-18,30; Boboli 8,15-18,30). Sempre alla Galleria degli Uffizi e al Giardino di Boboli sono poi in programma, su indicazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, tre aperture gratuite: il 25 aprile per la Festa della Liberazione, il 2 giugno per la Festa della Repubblica e il 4 novembre per la Festa delle Forze Armate.

"Grazie alle aperture straordinarie - afferma Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi - diamo un impulso forte in questo grande recupero del turismo, in cui gli Uffizi si confermano ancora una volta volano dell'economia e della cultura italiana".