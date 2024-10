Al via Tutto Sposi, presente anche il Comune di Firenze con uno stand

Firenze, 4 ottobre 2024 – Torna a Firenze la fiera 'Tutto Sposi' dedicata al settore dei matrimoni. La 31esima edizione parte oggi pomeriggio alla Fortezza da Basso, ospitata nel Padiglione Cavaniglia, con ingresso per i visitatori dalla Porta Faenza. L’evento, che si concluderà domenica 6 ottobre, permetterà di scoprire le ultime tendenze in fatto di abiti da sposa e sposo, decorazioni, fotografia e molto altro. Non mancheranno sfilate di moda, workshop e spettacoli dal vivo. “Anche il Comune è presente a 'Tutto Sposi' con un proprio stand informativo - ha spiegato l'assessora all'anagrafe Laura Sparavigna - vogliamo cogliere l'occasione per ricordare a cittadine e cittadini che lo stato civile è l’ufficio comunale al quale bisogna fare riferimento per organizzare il proprio matrimonio o la propria unione civile. Al tempo stesso questo evento ci permette di promuovere la nostra città come location per matrimoni e unioni civili, non soltanto per coppie residenti ma anche per quelle che da fuori provincia e anche dall’estero sempre più numerose chiedono di potersi sposare a Firenze”. Come da tradizione, anche questa edizione vedrà la presentazione in anteprima delle collezioni sposa 2025, che verranno svelate durante le sfilate di moda. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire in esclusiva le ultime tendenze e le creazioni più innovative dei più rinomati stilisti del settore, anticipando così i trend che segneranno il mondo del wedding nel prossimo anno. L'evento si estende su tre giorni ricchi di opportunità per scoprire le ultime tendenze in fatto di abiti da sposa e sposo, decorazioni, fotografia e molto altro. Non mancheranno sfilate di moda, workshop e spettacoli dal vivo per rendere ogni momento indimenticabile. Il Padiglione Cavaniglia sarà il cuore dell'evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori in cerca di ispirazione per il loro matrimonio da sogno. Orari di apertura al pubblico: Venerdì 4 ottobre dalle 15 alle 20, sabato 5 ottobre dalle 10:30 alle 20 e domenica 6 ottobre dalle 10:30 alle 20. I futuri sposi potranno partecipare al concorso "Mi vuoi sposare?", condividendo il racconto della loro proposta di matrimonio indimenticabile. Basterà inviare una foto del momento speciale, che potrà essere pubblicata sui canali social e sul sito di Tutto Sposi. La proposta più originale sarà proclamata l'ultimo giorno della fiera. Data di chiusura delle iscrizioni: 30 settembre 2024. L'ingresso è gratuito per tutti i visitatori, previa registrazione online. La pre-registrazione garantisce il pass d’ingresso valido per tutti e tre i giorni della fiera. I minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto, e gli animali domestici di piccola e media taglia saranno ammessi.