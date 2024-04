Burraco e solidarietà: domenica si gioca per l'Associazione Girotondo per Sempre

Firenze, 8 aprile 2024 - Buone notizie per gli appassionati di burraco e, soprattutto di beneficenza. Domenica prossima il Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico promuove il torneo a scopo benefico, nel Ristorante De’Bardi a Firenze. L’ evento sarà dedicato all’Associazione Girotondo per Sempre, il cui obiettivo come è ben noto in città è quello aiutare i bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale Meyer.

"La sfida di burraco avrà inizio alle 15,30 - spiega la presidente dell'associazione nonché giudice di gara Domenica Giuliani -, in uno straordinario spazio ricavato (dopo 5 lunghi anni di ristrutturazioni) nientemeno che da un antico palazzo medievale appartenuto ad una delle più importanti famiglie della città. Ricordiamo che la Contessina De’Bardi sposò Cosimo De’Medici - continua Giuliani - divenendo nonna di Lorenzo Il Magnifico. Così oggi noi ammiriamo un locale che ha riportato in vita quel periodo storico preservando i muri a vista della roccia di Costa San Giorgio." Il torneo di burraco avrà inizio alle ore 15,30 e terminerà alle 19. A seguire la cena servita e la torta finale di ringraziamento con musica dal vivo. In palio tanti regali fra cui Bijoux di Alessandra Currini, Apericene offerte dal Caffè Libertà, borse, bottiglie di vino e trattamenti di ossigenoterapia offerti dal Dr.Fabio Quercioli. Si può partecipare solo con prenotazione al 340 34 244 34.