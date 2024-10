Teatro Ponte a Ema, nuova stagione tra spettacoli e intrattenimento

Bagno a Ripoli (Firenze), 2 ottobre 2024 - Per la sua stagione numero 29, il teatro di Ponte a Ema punta sui giovani e lancia il suo primo concorso per attori under 30: dal titolo “Uno o Duo… a modo tuo”, vuole promuovere la cultura teatrale tra le nuove generazioni come forma di espressione artistica da preservare e valorizzare. Il bando per le ragazze e i ragazzi interessati a partecipare è scaricabile sul sito: www.teatroponteaema.com. I selezionati poi si sfideranno nelle serate dell’8 e 22 febbraio e del 1 marzo. Nel frattempo, prende il via la stagione teatrale diretta come sempre da Filippo Catelani a partire dall’11 ottobre con la Compagnia “Teatro dell’Inutile” e lo spettacolo “Smith & Wesson” diretto dal regista Daniele Torrini. Si prosegue il 18 e il 19 ottobre alle 21 e poi il 20 ottobre alle 16.30 con “Ostaggi” di Angelo Longoni, portato in scena dalla Compagnia “”Seconda volta”. L’8 novembre alle 21, va in scena il monologo che gioca con le parole “Non prendetemi alla lettera” di e con Alberto Marubbi. Per un San Silvestro a teatro, il prossimo 31 dicembre alle 21, appuntamento con la commedia “6 ladre pe’ i colpo del secolo” con la Compagnia “I Pinguini Theatre”. Il 17 e il 18 gennaio alle 21 e il 19 gennaio alle 16.30, su il sipario per “Una follia per farti felice” con la Compagnia “Vintage”. Il 1 febbraio alle 21, Nexus Studio laboratorio arti sceniche porta sul palco “Un marito ideale”. L’8 marzo, festa della donna insieme alla Compagnia “Orgoglio dei Pagliacci” con “Lo sposo francese” (ore 21). Il 21 e il 22 marzo alle 21 e il 23 marzo alle 16.30, in cartellone la commedia “Niente sesso siamo inglesi” con la Compagnia “Seconda volta”. Il 5 aprile alle 21 e il 6 aprile alle 16.30, la Compagnia “Mazzoni” porta in scena “Il papocchio”. Mentre il 12 aprile, la Compagnia “Attori erranti” presenterà “Rimetta a posto la candela”. Il 23 e il 24 maggio alle 21 e il 25 maggio alle 16.30, atmosfera da fiaba con il musical “La bella e la bestia” con la Compagnia “X-Actors”. Il Teatro Circolo Acli Ponte a Ema si trova in via Chiantigiana 113, Bagno a Ripoli. Info: www.teatroponteaema.com, mail [email protected].